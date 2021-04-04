Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до шести шайб

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт встречи — 3:1 в пользу столичного клуба.
Автором третьего гола «Вашингтона» в матче стал российский нападающий Александр Овечкин. Никлас Бекстрём нанёс кистевой бросок в затяжной атаке «Вашингтона», голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд парировал его, шайба отскочила на пятачок, и Овечкин переправил её в ворота, подставив клюшку.
Таким образом, россиянин забил 725-й гол за карьеру в НХЛ и сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
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В нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 14 результативных передач в 33 играх.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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