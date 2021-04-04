Овечкин сравнялся с Халлом по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт встречи — 3:2 в пользу столичного клуба.



Автором третьего гола «Вашингтона» в матче стал российский нападающий Александр Овечкин. Никлас Бекстрём нанёс кистевой бросок в затяжной атаке «Вашингтона», голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд парировал его, шайба отскочила на пятачок, и Овечкин переправил её в ворота, подставив клюшку. Эта шайба была забита в большинстве.



Таким образом, россиянин забил 265-й гол в большинстве, что позволило Овечкину сравняться по этому показателю с Бреттом Халлом и разделить с ним второе место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы в большинстве.



Овечкин вышел на чистое третье место по голам в большинстве за карьеру в декабре 2019 года.



В нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 14 результативных передач в 33 играх.