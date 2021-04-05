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Овечкин набрал третье очко в матче с «Дэвилз», ассистировав Кузнецову

Овечкин набрал третье очко в матче с «Дэвилз», ассистировав Кузнецову
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пруденшиал-центр», что в Ньюарке, продолжается очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт третий период. Счёт встречи — 5:3 в пользу «Кэпиталз».

Пятый гол команды из столицы США получился полностью «русским». Шайбу забросил Евгений Кузнецов, ассистировали ему Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Таким образом, у Овечкина уже три набранных очка в этой встрече, ранее он отметился голом и ещё одной передачей.

Теперь всего на счету Овечкина в регулярном первенстве сезона-2020/2021 34 очка — 19 заброшенных шайб и 15 голевых передач. Напомним также, что шайба в матче с «Дэвилз» стала для Александра 725 в карьере в НХЛ.

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