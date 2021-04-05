Овечкин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5.
Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», 35-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой и ассистентским дублем, был признан лучшим игроком матча с «Нью-Джерси».
Второй звездой матча стал соотечественник Овечкина – Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача.
Третья звезда встречи – 35-летний канадский форвард «Дэвилз» Трэвис Заяц, оформивший дубль.
Напомним, что в игре с «Дэвилз» Александр Овечкин сравнялся по голам в большинстве с легендарным Бреттом Халлом. Российский форвард делит с ним второе место в истории НХЛ по этому показателю.
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