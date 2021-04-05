Шат-аут Мразека принёс «Каролине» победу с минимальным счётом над «Далласом»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.
Единственная шайба в этой встрече была заброшена на старте 2-го периода – отличился форвард «Каролины» Джордан Мартинук. Чешский голкипер «Харрикейнз» Петр Мразек провёл 5-й матч в сезоне и отметился 3-й игрой на ноль, ему удалось отразить все 28 бросков в створ. У его коллеги по амплуа из «Далласа» Джейка Эттингера – 37 спасений.
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Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 16 минут 14 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0». У его соотечественника из «Каролины», Андрея Свечникова, ситуация аналогичная, а время на льду составило 16 минут 55 секунд.
«Каролина Харрикейнз», набрав 53 очка в 37 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (36) – 6-е.
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