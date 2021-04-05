«Торонто» обыграл «Калгари», Михеев и Нестеров – без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Морган Райлли, Алекс Гальченюк, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями. За «Калгари» забивали Юаким Нордстрём и Эндрю Манджапане. Российский защитник Никита Нестеров также не отметился результативными действиями в этой встречею
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Мэттьюс) – 00:58' (5x5) 1:1 Нордстрём (Джордано, Беннетт) – 11:43' (5x5) 2:1 Манджапане (Баклунд, Лучич) – 19:20' (5x5) 2:2 Гальченюк (Таварес, Нюландер) – 37:08' (5x5) 2:3 Таварес (Нюландер, Маззин) – 46:55' (5x5) 2:4 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 49:16' (5x5)
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