«Торонто» обыграл «Калгари», Михеев и Нестеров – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Морган Райлли, Алекс Гальченюк, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями. За «Калгари» забивали Юаким Нордстрём и Эндрю Манджапане. Российский защитник Никита Нестеров также не отметился результативными действиями в этой встречею

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.