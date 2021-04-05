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Дрегер: в «Ванкувере» страшная ситуация — у игроков рвота, спазмы и обезвоживание

Дрегер: в «Ванкувере» страшная ситуация — у игроков рвота, спазмы и обезвоживание
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал положение дел в «Ванкувер Кэнакс», где наблюдается массовая вспышка заболевания коронавирусом.

«У «Ванкувера» коронавирусом заразились более 20 человек — 18 хоккеистов и 3 тренера. У всех разные симптомы, но наблюдается рвота, спазмы и обезвоживание. Ситуация страшная. Следующие 5-7 дней определят расписание «Кэнакс» на концовку регулярного чемпионата», — приводит слова Дрегера TSN.

Стоит добавить, что игры с участием «Ванкувера» отложены на неопределённый срок. Следующий матч «Ванкувер» может провести только 8 апреля на выезде с «Калгари Флэймз». Команде запрещено проводить тренировки до 6 апреля. Новые даты перенесённых матчей ещё не объявлены.

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