Дрегер: в «Ванкувере» страшная ситуация — у игроков рвота, спазмы и обезвоживание
Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал положение дел в «Ванкувер Кэнакс», где наблюдается массовая вспышка заболевания коронавирусом.
«У «Ванкувера» коронавирусом заразились более 20 человек — 18 хоккеистов и 3 тренера. У всех разные симптомы, но наблюдается рвота, спазмы и обезвоживание. Ситуация страшная. Следующие 5-7 дней определят расписание «Кэнакс» на концовку регулярного чемпионата», — приводит слова Дрегера TSN.
Стоит добавить, что игры с участием «Ванкувера» отложены на неопределённый срок. Следующий матч «Ванкувер» может провести только 8 апреля на выезде с «Калгари Флэймз». Команде запрещено проводить тренировки до 6 апреля. Новые даты перенесённых матчей ещё не объявлены.
В протоколе COVID-19 уже 14 игроков «Ванкувера». НХЛ сделала заявление по ситуации
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
07:23
-
06:56
-
06:44
-
06:30
-
05:47
-
04:32
-
04:07
-
03:54
-
03:12
-
02:33
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31
-
20:22
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:40
-
18:29
-
18:04
-
17:36
-
16:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам