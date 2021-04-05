Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин выведен из списка отстранённых из-за коронавируса игроков. Об этом сообщил представитель команды Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».



«У Худобина был ложноположительный тест. Последний тест дал отрицательный результат, вратарь может ехать с командой на игру с «Чикаго», — написал Хейка.



Напомним, 3 апреля 34-летний голкипер был включён в коронавирусный протокол НХЛ и пропустил матч с «Каролиной Харрикейнз» (0:1). Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс тогда выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.



«Даллас» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» на выезде 6 апреля. При этом матч из-за COVID-протокола пропустит сам Боунесс.



В текущем сезоне Худобин провел 20 матчей в старте, пропустив 47 голов при 90,8% отражённых бросков.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19