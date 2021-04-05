Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин выведен из списка отстранённых из-за коронавируса игроков

Худобин выведен из списка отстранённых из-за коронавируса игроков
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин выведен из списка отстранённых из-за коронавируса игроков. Об этом сообщил представитель команды Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».

«У Худобина был ложноположительный тест. Последний тест дал отрицательный результат, вратарь может ехать с командой на игру с «Чикаго», — написал Хейка.

Напомним, 3 апреля 34-летний голкипер был включён в коронавирусный протокол НХЛ и пропустил матч с «Каролиной Харрикейнз» (0:1). Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс тогда выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.

«Даллас» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» на выезде 6 апреля. При этом матч из-за COVID-протокола пропустит сам Боунесс.

В текущем сезоне Худобин провел 20 матчей в старте, пропустив 47 голов при 90,8% отражённых бросков.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021