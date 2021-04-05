Финскому арбитру выбило семь зубов после попадания шайбой в лицо

В чемпионате Финляндии в матче между ХПК и «Юкуритом» произошёл неприятный инцидент, в котором пострадал главный арбитр Юкка-Пекка Койстинен. После броска хоккеиста ХПК Миро Руоконена шайба срикошетила от вратаря «Юкурита» Сами Райаниеми и отлетела в лицо судье, который тут же упал на лёд и долгое время не мог подняться. Койстинен получил серьёзную травму и не смог доработать матч до конца.
«Сначала всё потускнело, словно выключили свет. Я упал, но сознание быстро вернулось. Когда я лежал на льду, то мне казалось, что все зубы выпали у меня изо рта. Стоматолог сказал, что четыре зуба полностью вылетели, а ещё три повреждены частично. Кроме этого, у меня, похоже, перелом верхней челюсти и сотрясение. Рот сильно болит, но я не жалуюсь. Шайба могла попасть чуть ниже и угодила бы в шею, что было бы ещё хуже. Не знаю, смог бы ли я сейчас с вами разговаривать, если бы это случилось. Около месяца не смогу есть твёрдую пищу, но это неплохой режим похудения к лету», — приводит слова Койстинена Iltalehti.
Любопытно, что 38-летний Койстинен — бывший хоккеист. По его собственным воспоминаниям, он потерял только один зуб за карьеру игрока.
Видео можно посмотреть в YouTube.
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