Розыгрыш Кубка Стэнли может снова пройти в «пузыре»

После массовой вспышки коронавируса в стане «Ванкувер Кэнакс», где заразилось более 20 человек, Национальная хоккейная лига готова рассмотреть вариант проведения плей-офф в условиях «пузыря». Напомним, что розыгрыш Кубка Стэнли-2020 был проведён именно в таких условиях, а «пузыри» были созданы в канадских городах Торонто и Эдмонтон.



«Конечно, это не то, чего бы все желали. Но этот вариант непременно будет обсуждаться. Всё зависит от того, какой будет эпидемиологическая обстановка в мире на тот момент. Конечно, «пузырь» — это не лучший вариант, но его придётся иметь на столе», — сказал известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире программы Hockey Night In Canada.



Напомним, что ряд команд НХЛ в нынешнем сезоне столкнулись с массовыми случаями заражения коронавирусом, что привело к изменению расписания и переносам матчей. Окончание регулярного чемпионата НХЛ уже было перенесено с первоначальной даты 8 мая на 11 мая.

Дрегер: в «Ванкувере» страшная ситуация — у игроков рвота, спазмы и обезвоживание