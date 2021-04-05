Розыгрыш Кубка Стэнли может снова пройти в «пузыре»

После массовой вспышки коронавируса в стане «Ванкувер Кэнакс», где заразилось более 20 человек, Национальная хоккейная лига готова рассмотреть вариант проведения плей-офф в условиях «пузыря». Напомним, что розыгрыш Кубка Стэнли-2020 был проведён именно в таких условиях, а «пузыри» были созданы в канадских городах Торонто и Эдмонтон.
«Конечно, это не то, чего бы все желали. Но этот вариант непременно будет обсуждаться. Всё зависит от того, какой будет эпидемиологическая обстановка в мире на тот момент. Конечно, «пузырь» — это не лучший вариант, но его придётся иметь на столе», — сказал известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире программы Hockey Night In Canada.
Напомним, что ряд команд НХЛ в нынешнем сезоне столкнулись с массовыми случаями заражения коронавирусом, что привело к изменению расписания и переносам матчей. Окончание регулярного чемпионата НХЛ уже было перенесено с первоначальной даты 8 мая на 11 мая.
- 5 апреля 2021
-
11:05
-
11:02
-
10:51
-
10:33
-
10:06
-
09:47
-
09:23
-
08:54
-
08:43
-
07:23
-
06:56
-
06:44
-
06:30
-
05:47
-
04:32
-
04:07
-
03:54
-
03:12
-
02:33
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31
-
20:22
-
20:05
-
20:04
-
20:01