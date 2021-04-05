Клингберг — об уходе Боунесса с матча: никак не можем на это повлиять, принимаем как есть

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал уход главного тренера Рика Боунесса во время матча с «Каролиной Харрикейнз» из-за ковид-протокола.
«Странные времена. Что тут скажешь. Сначала Добби (прозвище Худобина. — Прим. „Чемпионата“), сейчас Боунс (Боунесс. — Прим. „Чемпионата“). Даже не знаю. Ему сделали прививку, многие ребята в команде тоже уже прошли первый этап вакцинации. Не знаю, что происходит. Слышал, что у Добби был ошибочный результат, надеюсь, что и с Боунсом произойдет то же самое. Мы никак не можем на это повлиять, приходится принимать ситуацию как есть», — приводит слова Клингберга официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, после второго периода главный тренера «Далласа» Рик Боунесс покинул стадион, поскольку попал в протокол COVID-19. Его место занял помощник Джон Стивенс.
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