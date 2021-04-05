Главный тренер «Детройта» прокомментировал первую гостевую победу с «Тампой» за 10 лет

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал победу в гостевой встрече с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Этот успех стал первым для «красных крыльев» за 10 лет в Тампе.

«Если бы СМИ не сказали, мы бы понятия не имели о такой статистике. Хотя, конечно, и так понятно, что мы не слишком часто побеждаем этих парней. Но в любом случае приятно выигрывать у такой хорошей команды, у действующего чемпиона», — приводит слова Блэшилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1. «Детройт» выиграл в Тампе впервые с 17 февраля 2011 года, прервав серию из 17 поражений, 16 из которых были в основное время.