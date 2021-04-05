Третьяк — о возможности вернуть налог на иностранных вратарей: посмотрим, посмотрим

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал тот факт, что в четырёх лучших клубах КХЛ основные голкиперы (Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн и Шимон Грубец. — Прим. «Чемпионата») являются легионерами.



«Меня это волнует как президента Федерации хоккея России, потому что мне нужны кандидаты в сборную, поскольку мы не знаем, приедут ребята из НХЛ или нет. То, что Самонов сыграл и сыграл хорошо, очень радует.



Трудно сказать, почему все четыре лучшие команды играли с иностранными вратарями, но их вообще в этом сезоне в КХЛ довольно много. Нужно всё-таки обратить внимание, чтобы больше нашим молодым ребятам доверяли.



Нужно ли вернуть налог на иностранных вратарей? Посмотрим, посмотрим», — приводят слова Третьяка «Известия».

Армейский финал невозможно смотреть: ни голов, ни борьбы, ни эмоций. Что происходит в КХЛ ЦСКА — безупречный до безобразия, СКА — беспомощный. И слабая надежда, что что-то поменяется в Санкт-Петербурге.