Третьяк — о возможности вернуть налог на иностранных вратарей: посмотрим, посмотрим
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал тот факт, что в четырёх лучших клубах КХЛ основные голкиперы (Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн и Шимон Грубец. — Прим. «Чемпионата») являются легионерами.
«Меня это волнует как президента Федерации хоккея России, потому что мне нужны кандидаты в сборную, поскольку мы не знаем, приедут ребята из НХЛ или нет. То, что Самонов сыграл и сыграл хорошо, очень радует.
Трудно сказать, почему все четыре лучшие команды играли с иностранными вратарями, но их вообще в этом сезоне в КХЛ довольно много. Нужно всё-таки обратить внимание, чтобы больше нашим молодым ребятам доверяли.
Нужно ли вернуть налог на иностранных вратарей? Посмотрим, посмотрим», — приводят слова Третьяка «Известия».
Армейский финал невозможно смотреть: ни голов, ни борьбы, ни эмоций. Что происходит в КХЛ
ЦСКА — безупречный до безобразия, СКА — беспомощный. И слабая надежда, что что-то поменяется в Санкт-Петербурге.
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