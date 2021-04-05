Илья Воробьёв прокомментировал информацию о том, что зарабатывает 80-85 млн рублей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал свою заработную плату, а также выступление легионеров.

«Правда ли, что я получаю от 80 до 85 млн рублей, как об этом писалось в телеграм-каналах после вылета «Металлурга» из Кубка Гагарина? Нет, это бред. Даже близко нет.

Почему второй год подряд не удаётся полностью угадать с приглашением иностранцев? У нас наконец-то начало работать скаутское бюро. В прошлом году из-за COVID-19 мы не смогли посмотреть игроков. Я тоже хотел поехать посмотреть вживую хоккеистов, однако закрытые границы и локдаун помешали. Одно дело — по видео выбирать, другое дело — вживую смотреть, лично разговаривать. В топовых командах есть свои скаутские службы, которые собирают все информацию.



Сергей Гомоляко теперь будет заниматься подбором игроков? Да, он спортивный директор и будет отвечать за эту работу», — приводит слова Воробьёва Sport24.