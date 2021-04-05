Источник: Знарок прилетел на финальную встречу с руководством московского «Динамо»
Олег Знарок продолжает оставаться главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что вечером 4 апреля специалист прилетел в Москву, чтобы провести финальную встречу с руководством столичного клуба. В случае успешного проведения переговоров назначение может состояться в ближайшие дни.
Тем не менее, говорить о возвращении Знарка в «Динамо», как о свершившемся факте, на данный момент ещё рано. Сторонам предстоит уладить многие факторы, начиная от тренерского штаба и заканчивая списком приоритетных игроков, чтобы прийти к соглашению.
Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).
Уволят или продолжат доверять? Что будет с тренерами, вылетевшими из плей-офф КХЛ
А кого-то, как Олега Знарка, уже уволили из «Спартака». Но спрос на олимпийского чемпиона Пхёнчхана по-прежнему есть.
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