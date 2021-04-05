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Источник: Знарок прилетел на финальную встречу с руководством московского «Динамо»

Источник: Знарок прилетел на финальную встречу с руководством московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Олег Знарок продолжает оставаться главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что вечером 4 апреля специалист прилетел в Москву, чтобы провести финальную встречу с руководством столичного клуба. В случае успешного проведения переговоров назначение может состояться в ближайшие дни.

Тем не менее, говорить о возвращении Знарка в «Динамо», как о свершившемся факте, на данный момент ещё рано. Сторонам предстоит уладить многие факторы, начиная от тренерского штаба и заканчивая списком приоритетных игроков, чтобы прийти к соглашению.

Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).

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А кого-то, как Олега Знарка, уже уволили из «Спартака». Но спрос на олимпийского чемпиона Пхёнчхана по-прежнему есть.
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