Источник: Знарок прилетел на финальную встречу с руководством московского «Динамо»

Олег Знарок продолжает оставаться главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что вечером 4 апреля специалист прилетел в Москву, чтобы провести финальную встречу с руководством столичного клуба. В случае успешного проведения переговоров назначение может состояться в ближайшие дни.



Тем не менее, говорить о возвращении Знарка в «Динамо», как о свершившемся факте, на данный момент ещё рано. Сторонам предстоит уладить многие факторы, начиная от тренерского штаба и заканчивая списком приоритетных игроков, чтобы прийти к соглашению.

Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).