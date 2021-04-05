Боссы «Салавата» решили назначить Лямся зимой 2020-го. Финн согласился на все требования

Стали известны некоторые детали назначения Томи Лямся на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает ГорОбзор.ру.



Специалист был утверждён в должности в апреле 2020 года, сменив Николая Цулыгина. До этого Лямся два года проработал в тренерском штабе Цулыгина, который теперь работает в штабе финна.



Отмечается, что руководство уфимской команды приняло решение сменить Цулыгина на Лямся в феврале 2020-го. Связано это было с неровным выступлением в регулярном чемпионате, а также с неудачным выступлением «Салавата» на Кубке Шпенглера, участия в котором добивался генеральный директор «Салавата» Александр Курносов. Тогда Цулыгин повёз в Швейцарию второй состав и не выиграл ни одного матча.



Финн давно хотел возглавить «Салават», ещё со времен работы помощником Эркки Вестерлунда.



Боссы «Салавата» поставили перед Лямся условия: не сильно вмешиваться в трансферную политику и не препятствовать намерениям руководителей поставить в состав определённых хоккеистов. В результате стороны пришли к договорённости.



Несмотря на неудачное выступление в прошлом сезоне, генеральный директор «Салавата» Курносов и спортивный директор Василий Чижов сохранили должности, с ними продлили контракты на два года.



После этого они сменили главного тренера. Договорённости перед Лямся были выполнены, а в течение сезона уже тренер выполнял свои.



«Салават» в нынешнем сезоне пробился в плей-офф, заняв 4-е место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда победила «Трактор» (4-1), но во втором раунде уступила «Ак Барсу» (0-4).

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