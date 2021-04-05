Кожевников: ЦСКА со СКА использовал тактику мелкого фола. От этого и скучный хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги второго матча серии финала Запада между ЦСКА и СКА.
«ЦСКА использовал тактику мелкого фола — пиджаки, зацепы. СКА — техничная команда, нацелена на атаку, против неё всегда играют так — это не новость. Но в той же НХЛ и на международном уровне уходят от этих вещей, судят более строго, не дают командам применять эти приёмы. От этого игра становится более зрелищной и атакующей. А у нас говорят, что мало голов и хоккей скучный. А с чего он будет другим? Я бы, кстати, подумал бы и о том, чтобы рассмотреть вопрос об уменьшении экипировки вратарей, о чём, между прочим, уже говорилось на недавнем совете директоров КХЛ. В этом случае будет больше пространства и хоккей стал бы более живым и результативным.
В «Ледовом» в Санкт-Петербурге, где пройдут третий и четвертый матчи, ширина площадки чуть уже — 26 метров (у ЦСКА — 28. — Прим. «Чемпионата») и этот факт может сказаться на матчах, на действиях команд. Для СКА своя площадка более привычная, там должно быть проще проходить оборону ЦСКА. Питерцам нужно больше лезть, нагнетать у ворот Юханссона, улучшать завершение атаки», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 5 апреля 2021
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