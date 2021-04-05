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А. Костицын: чешская экстралига — не уровень КХЛ. Ребята с опытом в КХЛ и НХЛ держат марку

А. Костицын: чешская экстралига — не уровень КХЛ. Ребята с опытом в КХЛ и НХЛ держат марку
Хоккей / Прочие турниры 0
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Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын рассказал о выступлении в чешском чемпионате.

«В межсезонье я перешёл в «Нефтехимик». Там поначалу всё было нормально — познакомились, проходили предсезонку, готовились к регулярке. Потом пошли товарищеские матчи, поездки в разные города — и началось! Сначала один заболел, потом второй — и так по накатанной. Вирус передавали друг другу. На тренировочный процесс эта ситуация серьёзно повлияла: занимались одним составом, потом кто-то выпадал, возвращался, другие выпадали.

Меня эта ситуация тоже коснулась. Больше недели пролежал в больнице. Нас тогда слегло человек шесть, наверное, плюс три тренера. Вернулся через какое-то время — и возвращение получилось очень непростым. Нагрузки давались крайне тяжело.

Коллектив, который мы создавали летом, построить не получилось. Тренеры рассчитывали на одно, но в сезоне получилось совершенно иначе. В регулярке сложности продолжились — стабильность у состава так и не появилась. Одной общей обоймой мы, наверное, так и не сыграли. Отсюда неудачная игра в индивидуальном плане и большое количество поражений.

Расторгли контракт в не самый приятный момент? Да, в декабре, перед самым дедлайном. Агент искал варианты в КХЛ, вёл с кем-то переговоры, но до конкретных действий в итоге дело не дошло. Дедлайн прошёл — оставалось ехать только в Европу.

Конечно, всегда хочется играть на более высоком уровне. И тут хотелось найти вариант в КХЛ. Но ситуация в этом сезоне сложилась так — ничего не попишешь. Съездил в Чехию, ощутил на себе местный чемпионат. Увидел, в какой хоккей там играют — было интересно.

Конечно, чешская экстралига — это не уровень КХЛ. Но в турнире участвует много ребят с опытом, которые поиграли и в КХЛ, и даже в НХЛ. Они поддерживают марку. Много крепких чешских хоккеистов разного возраста.

Хороший чемпионат в плане скорости и конкурентных матчей. Сразу бросилось в глаза одно главное отличие — отсутствие больших выездных серий. Мы всегда в гости ехали на автобусе в день матча, там разминались, играли и уезжали обратно в Пардубице. Долгих разъездов на две-три-четыре встречи вообще не было», — приводит слова Костицына «Белорусский хоккей».

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