«Затягивайте ремешки». Анисимов прокомментировал эпизод, когда Воронков стянул шлем Панина

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с участием Дмитрия Воронкова и Григория Панина, произошедший в овертайме второго матча серии плей-офф между «Салаватом» и «Ак Барсом» (1:2 ОТ).



В овертайме в ходе атаки казанской команды Воронков снял шлем с Панина. Игрок «Салавата» побежал меняться, после этого «Ак Барс» практически сразу забил победный гол.



«Тут много говорить не нужно. Изначально нарушение правил идет со стороны Панина, который обнимает соперника.



Надо было свистеть и давать две минуты? Я игрокам не раз говорил. Помните, был случай с Сергеем Калининым? Я говорю хоккеистам: затяните ремешки на шлеме. Были бы они затянуты, 600% шлем бы не слетел. Было достаточно случаев, когда затянутый шлем приподнимается, но остаётся на голове. В НХЛ у всех игроков затянуты.



Давайте честно: на этот момент повлияло то, что убежал Панин? Нет. Галимов забил свояка от Ларссона», — приводит слова Анисимова официальный YouTube-аккаунт КХЛ.

Воронков сбил шлем с Панина, «Ак Барс» забил победный. Это скандал? В первом периоде тяжёлую травму получил Владимир Жарков. Потеря ключевого форварда в дальнейшем сыграла против «Салавата Юлаева».