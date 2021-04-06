Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Шайбы в этом матче забросили нападающий армейцев Максим Шалунов и Константин Окулов, забивший уже в пустые ворота.
В первой встрече победу также одержал ЦСКА. Голкипер московских армейцев Ларс Юханссон сохранил свои ворота в неприкосновенности — 3:0. Голы забили Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов.
Таким образом, СКА уступает в серии 0-2 и всё ещё не может забросить в ворота ЦСКА.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Когда СКА забьёт свой первый гол в серии с ЦСКА?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
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