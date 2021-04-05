«Салават» не будет предлагать новый контракт Солодухину. Форвард покинет клуб

Нападающий Вячеслав Солодухин покинет «Салават Юлаев», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Уфимская команда приняла решение не предлагать новый контракт 32-летнему форварду. После окончания соглашения Солодухин выйдет на рынок свободных агентов.
В нынешнем сезоне Солодухин принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-1" и восьми минутах штрафа. На его счету также девять матчей в плей-офф, одна заброшенная шайба и один голевой пас при показателе полезности "+3".
Российский нападающий с лета 2017 года выступает за уфимскую команду. Всего в КХЛ Солодухин отыграл 452 матча, набрав 103 (69+34) очка при общем коэффициенте полезности "-19".
- 5 апреля 2021
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