Анисимов объяснил, почему Кетова не удалили до конца матча за фол против Шипачёва

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировали эпизод со столкновением капитана СКА Евгения Кетова с форвардом «Динамо» Вадимом Шипачёвым в третьем периоде второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
«Почему не дали пятиминутный штраф? Судьи сразу зафиксировали фол, потом пообсуждали, посмотрели, а если там до конца кто-то не увидел момент. Начинали разбирать этот эпизод уже постфактум. Поэтому дали две минуты штрафа. Если бы сразу увидели, то тут и говорить нечего. За такое нарушение – «пятерка», – сказал Анисимов в эфире программы «Судейская».
«Я думаю, если бы после этого эпизода под руки увели Шипачёва, а не Кетова, судьи бы сто процентов дали пять минут. А тут они посмотрели, что его уносят, и, грубо говоря, просто его пожалели», – добавил Вайсфельд.
Напомним, что по итогам того эпизода Евгений Кетов получил травму.
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