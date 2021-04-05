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Захаров: одним звеном ты ничего не выиграешь и не добьёшься хорошего результата

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Захаров: одним звеном ты ничего не выиграешь и не добьёшься хорошего результата
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Наставник сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о формировании состава команды на чемпионат мира — 2021.

«На кого будем делать основной упор? Могу сказать, на всех! Лидеров делать не будем – это не сработает, одним звеном ты ничего не выиграешь и не добьёшься хорошего результата. Изначально был один план, сейчас – другой, посмотрите. Главное, чтобы это всё сработало. Будем стараться каждому звену ставить задачу приносить команде победу. Игра московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» показала, что с одним звеном бесполезно на что-то рассчитывать, хотя такие звенья, такие лидеры. Но, к большому сожалению, 0-4, 1-4 в сериях, и обе команды вылетели без борьбы.

За внутренним чемпионатом мы наблюдаем. Если будет кто-то конкурентоспособный, будем вызывать. Но человек, пришедший в сборную из внутреннего чемпионата, должен быть сильным, крепким, чемпионом Беларуси, который сможет конкурировать с игроками КХЛ – тогда да. Но, к большому сожалению, мы все видели, как заканчивало плей-офф минское «Динамо», где сломались защитники, но «зубры» даже не могли одного-двух игроков взять из чемпионата Беларуси на позицию седьмого-восьмого защитника. Хотя, если бы такие имелись, минчанам было бы легче играть со СКА», – приводит слова Захарова интернет-портал «Белорусский Хоккей».

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