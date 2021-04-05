Якушев: из российских вратарей в Кубке Гагарина играет только Самонов. Он – кандидат на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил игру вратарей в полуфиналах плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.
«Среди четырёх сильнейших команд сезона только в воротах СКА играет россиянин, причём стоит заметить, что Александр Самонов не эпизодически участвует в играх, а имеет примерно такое же игровое время, как его более опытный коллега по амплуа швед Магнус Хелльберг, если брать весь плей-офф. Для сборной России очень важно, чтобы один из кандидатов на поездку на чемпионат мира имел постоянную игровую практику. Жаль, что тренеры других клубов практически не доверяют вратарям-россиянам. Для развития нашего хоккея это большой минус», – сказал Якушев «Чемпионату».
Напомним, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Самонов провёл за СКА 27 игр, две из которых – сухие. В плей-офф голкипер сыграл семь матчей.
- 5 апреля 2021
-
17:20
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
15:53
-
15:50
-
15:27
-
15:11
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
13:59
-
13:48
-
13:19
-
12:57
-
12:35
-
12:19
-
11:58
-
11:27
-
11:05
-
11:02
-
10:51
-
10:33
-
10:06
-
09:47
-
09:23
-
08:54
-
08:43
-
07:23
-
06:56
-
06:44
-
06:30
-
05:47