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Якушев: из российских вратарей в Кубке Гагарина играет только Самонов. Он – кандидат на ЧМ

Якушев: из российских вратарей в Кубке Гагарина играет только Самонов. Он – кандидат на ЧМ
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил игру вратарей в полуфиналах плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Среди четырёх сильнейших команд сезона только в воротах СКА играет россиянин, причём стоит заметить, что Александр Самонов не эпизодически участвует в играх, а имеет примерно такое же игровое время, как его более опытный коллега по амплуа швед Магнус Хелльберг, если брать весь плей-офф. Для сборной России очень важно, чтобы один из кандидатов на поездку на чемпионат мира имел постоянную игровую практику. Жаль, что тренеры других клубов практически не доверяют вратарям-россиянам. Для развития нашего хоккея это большой минус», – сказал Якушев «Чемпионату».

Напомним, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Самонов провёл за СКА 27 игр, две из которых – сухие. В плей-офф голкипер сыграл семь матчей.

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