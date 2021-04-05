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Нападающий Лиам Фуди отправлен в запас «Коламбуса»

Нападающий Лиам Фуди отправлен в запас «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий Лиам Фуди отправлен в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил сегодня генеральный менеджер клуба и заместитель владельца Ярмо Кекалайнен.

21-летний Фуди в этом сезоне сделал три передачи в 16 играх за «Коламбус». За всю карьеру в НХЛ, с момента своего дебюта в лиге в сезоне-2019/2020, нападающий сделал четыре передачи, набрал четыре очка и шесть минут штрафа при показателе полезности «0» в 18 играх за клуб. Форвард забросил одну шайбу, отдал три передачи, суммарно набрав четыре очка при показателе полезности «+2» в четырёх играх за фарм-клуб команды в сезоне-2020/2021. Напомним, Фуди был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде под общим 18-м номером на драфте НХЛ-2018.

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