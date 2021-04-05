Шарипзянов: нужно продолжить играть в свой хоккей

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о ходе серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Омичи ведут 1-0 в серии, второй матч серии — сегодня.



«Хорошо сыграли, в том числе меньшинство. У них было не так много удалений, отсюда небольшое количество моментов. Забили они в меньшинстве – залетело от конька, может, где-то даже повезло, но они действительно наседали. А так – мы хорошо сыграли «пять на пять», нужно продолжить играть в свой хоккей.



Будем готовиться еще серьёзнее, чем на первую игру. Думаю, все игры в серии будут «от ножа», как вчера – бились до последней минуты буквально. Вот и остальные игры будут проходить в той же манере: жёсткие, «валидольные», будет интересно», — цитирует Шарипзянова пресс-служба «Авангарда».