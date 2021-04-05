Толчинский: «Ак Барс» играет агрессивно, но мы к этому готовы

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский высказался о ходе серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Омский клуб ведёт 1-0 в серии, второй матч серии — 5 апреля 2021 года.
«У игроков «Ак Барса» хорошее давление, играют жёстко, агрессивно. Не сказать, что мы не были к этому готовы. Мы этого ждали и хорошо адаптировались.
У них хорошие исполнители. Следовательно, цена ошибки очень высока. Нужно играть аккуратно, минимизировать потери. Сегодня они побегут ещё быстрее, начнут стопроцентно жёстче, надо быть к этому готовыми», — цитирует Толчинского пресс-служба «Авангарда».
Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 5 апреля 2021
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