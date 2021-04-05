Артюхин: я готов к новым предложениям

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин дал прощальное интервью клубной пресс-службе.

«Пока отдыхаю, залечиваю болячки и готовлюсь к следующему сезону. Пожелал всем ребятам удачи, самое главное – без травм. Я не сторонник таких тренировок в конце сезона. Наверное, это нужно, но надо знать меру. Опять же без фанатизма, чтобы как раз не было травм.

Моё будущее пока открыто, готов к предложениям. Хотелось бы, конечно, продолжить карьеру. Самое главное, что есть силы, желание, чувствую себя отлично, уверен, что однозначно смогу ещё играть на этом уровне. «Витязь»? Это уже не от меня зависит. У меня есть огромнейшее желание здесь продолжить карьеру, тем более это мой родной клуб. «Витязь» дал мне старт в хоккейное будущее. Хотелось бы остаток лет провести вместе.

Жизнь продолжается, и если нет, будем двигаться дальше. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие, эти два года для меня были замечательные. Останусь им очень благодарен, что дали шанс, дали поиграть в родном клубе. Впечатления отличные за эти два сезона. Они были замечательными, хорошая была команда, штаб. К сожалению, не выполнили задачу, но мы бились, сражались, показывали хороший хоккей, обыгрывали много хороших команд. Надеюсь, болельщикам это нравилось. Спасибо «Витязю», до скорой встречи», – сказал Артюхин на YouTube-канале «Витязя».

Напомним, что контракт Артюхина с подмосковным клубом истекает 30 апреля.