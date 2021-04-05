«Ак Барс» — «Авангард»: защитник «Авангарда» Алексей Емелин пропустит матч

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на второй матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «ястребов» встречу пропустит Алексей Емелин. В состав «Ак Барса» вернулся нападающий Стефан Да Коста.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Фисенко;
Журавлёв — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Готовец — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Чистяков — Каски, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Гончаров, Комаров — Каблуков — Дедунов, Грицюк.
- 5 апреля 2021
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