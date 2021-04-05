«Травма нижней части тела». «Авангард» прокомментировал отсутствие Емелина

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о характере травмы капитана Алексея Емелина.

«Игрок травмирован, травма нижней части тела, информация об отравлении не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба клуба корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Ранее СМИ сообщали, что капитан омичей Алексей Емелин пропустит матч с «Ак Барсом» из-за отравления.

Напомним, что в первом матче финальной серии Восточной конференции «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:1. Вторая встреча состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене» 5 апреля и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную видеотрансляцию матча.

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.