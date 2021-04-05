«Локомотив» интересуется форвардом «Салавата Юлаева» Владимиром Жарковым
Как стало известно «Чемпионату», ярославский «Локомотив» интересуется форвардом «Салавата Юлаева» Владимиром Жарковым. Его контракт с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+12».
Напомним, «Салават Юлаев» занял четвёртое место в Восточной конференции, набрав 81 очко в 60 матчах. В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» в четырёх матчах с сухим счётом в серии уступил казанскому «Ак Барсу». «Локомотив» занял четвёртое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 60 матчах. В полуфинале Западной конференции «Локомотив» в семи матчах проиграл московскому ЦСКА.
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