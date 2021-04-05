Вратарь «Бостона» Галак сдал положительный тест на ковид

Голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в своём твиттере сообщила обозреватель Национальной Хоккейной Лиги Амали Бенджамин.
В нынешнем сезоне голкипер «медведей» провёл 17 матчей, в которых одержал 9 побед. Голкипер пропустил 41 шайбу, коэффициент надёжности составил 2.44 при 91% отбитых бросков.
«Бостон Брюинз» занимает четвёртое место в Восточном дивизионе. Отставание от лидера дивизиона- «Вашингтон Кэпиталз» составляет 11 очков. В общей таблице Национальной Хоккейной Лиги «Бостон Брюинз» занимает тринадцатое место, отставая от лидера чемпионата — «Флориды Пантерз» на 13 очков.
Напомним, ближайший матч «Бостон» проведёт 6 апреля. Соперником команды станет «Филадельфия Флайерз». Матч состоится на «Ти-Ди Гарден Арене» в 2 часа ночи по московскому времени.
- 5 апреля 2021
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