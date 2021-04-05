Салливан: статус Танева «с недели на неделю»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что нападающий «пингвинов» Брендон Танев выбыл на несколько недель. Об этом сообщил официальный аккаунт «Питтсбург Пингвинз» в «твиттере».

Брендон Танев отсутствовал на сегодняшней тренировке команды. После тренировки главный тренер объявил о травме нападающего. В нынешнем сезоне Танев провёл 32 матча, забросил 7 шайб, отдал 9 передач и заработал 16 очков при показателе полезности «+12».

Напомним, «Питтсбург Пингвинз» занимает третье место в Восточном дивизионе. Отставание «Пингвинз» от занимающего первое место «Вашингтон Кэпиталз » составляет четыре очка. Ближайший матч «Питтсбург Пингвинз» проведёт 7 апреля. Соперником команды станет «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге в 2 часа ночи по московскому времени.