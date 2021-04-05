Александр Алексеев возвращается в состав «Херши Беарс»

«Вашингтон Кэпиталз» перевёл защитника Континентальной хоккейной лиги Александра Алексеева из «Салавата Юлаева», в команду «Херши Беарс» Американской хоккейной лиги, сообщил сегодня старший вице-президент и генеральный менеджер Брайан Маклеллан.
Алексеев, выбранный «Кэпиталз» в первом раунде под общим 31-ым номером на драфте НХЛ-2018, набрал 16 очков (8+8) в 55 играх в составе «Салавата Юлаева» в этом сезоне. Уроженец Санкт-Петербурга занял второе место в команде по набранным очкам и третье по среднему времени, проведённому на льду (17:52) среди защитников. Защитник был назван новичком месяца КХЛ за январь после того, как набрал семь очков (4+3) при показателе полезности «+6» в 11 играх. Кроме того, Алексеев записал на свой счёт результативную передачу в девяти матчах плей-офф.
21-летний Алексеев завершил свой первый сезон в АХЛ в сезоне 2019-20 с 21 очком (3+18) в 58 играх с «Херши». По набранным очкам Алексеев занял третье место среди защитников «Херши Беарс» и 12 место среди всех защитников-новичков АХЛ.
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