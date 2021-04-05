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Готовец забросил вторую шайбу в финале Восточной конференции. В регулярке у него один гол

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец открыл счёт во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». В первом матче команд Готовец также открыл счёт, а «Авангард» одержал победу.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте игрового времени. Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец получил передачу вдоль ворот от Корбана Найта и в касание бросил в ближний угол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» (0:1, идёт второй период).

Напомним, что в первом матче финальной серии «Авангард» одержал победу со счётом 3:1. У омичей отличились Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин, у казанцев – Кирилл Петров.