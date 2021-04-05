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«Авангард» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии до двух побед

«Авангард» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии до двух побед
Хоккей / КХЛ 0
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Во втором матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 32-й минуте Кирилл Готовец замкнул передачу вдоль ворот от Корбана Найта и вывел «ястребов» вперёд, а на 52-й минуте Клим Костин реализовал большинство и забросил победную шайбу. Ассистентами выступили Оливер Каски и Рид Буше. Этот матч стал для американца 17-м подряд, где он набирает очки, благодаря чему он повторил рекорд КХЛ по этому показателю, установленный Александром Радуловым в сезоне 2010/2011 года.

Таким образом, «Авангард» укрепил преимущество в серии — 2-0. Третья встреча пройдёт в Балашихе 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2021, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Готовец (Найт, Толчинский) – 31:31' (5x5)   0:2 Костин (Каски, Буше) – 52:06' (5x4)
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