«Авангард» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии до двух побед

Во втором матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 32-й минуте Кирилл Готовец замкнул передачу вдоль ворот от Корбана Найта и вывел «ястребов» вперёд, а на 52-й минуте Клим Костин реализовал большинство и забросил победную шайбу. Ассистентами выступили Оливер Каски и Рид Буше. Этот матч стал для американца 17-м подряд, где он набирает очки, благодаря чему он повторил рекорд КХЛ по этому показателю, установленный Александром Радуловым в сезоне 2010/2011 года.
Таким образом, «Авангард» укрепил преимущество в серии — 2-0. Третья встреча пройдёт в Балашихе 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.
- 5 апреля 2021
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