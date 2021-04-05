Хартли: «Авангард» хотел одержать победу в честь Емелина, он – сердце нашей команды

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Очередная важная победа на выезде. Утром у нас были сомнения по Емелину, и в итоге он не смог выйти на лёд. Все ребята хотели одержать победу в честь нашего капитана, это была наша задача на сегодня. Алексей – очень хороший человек, сердце нашего коллектива. Очень приятно, что нам удалось эту цель достичь. Мы провели два очень хороших матча, но не стоит забегать вперёд, много работы ещё предстоит, соперник очень силён», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0. Теперь омская команда ведёт в серии с тем же счётом.