Хартли: Готовец просто в огне, у него, наверное, золотая клюшка

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал удачную игру защитника Кирилла Готовца в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Кирилл Готовец просто в огне, у него, наверное, золотая клюшка. Надеюсь, что он её не сломает. Но вообще он весь сезон усердно работал, старался, и сейчас вознаграждён по заслугам. Что касается 30 заблокированных бросков — это «Авангард». Наша команда так действует. Каждый защитник прекрасно понимает, что в плей-офф без боли не обойтись. Горжусь ребятами, как гордился ими и в регулярном чемпионате», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0 и теперь ведёт в серии с таким же счётом. Кирилл Готовец забросил в обоих матчах по шайбе.
- 5 апреля 2021
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