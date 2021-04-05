Квартальнов — о поражении «Ак Барса»: ноль шайб. Никак, в плей-офф точно никак не выиграть

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал второй матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:2).



«Ноль шайб. Никак, в плей-офф так точно никак не выиграешь. Надо забивать первым, но не удаётся нам взломать оборону. Пока не получается. Но ничего не потеряно, надо продолжать верить и работать.



Первое звено? Игра имеет такое свойство… Они имели возможности забить, с такой командой надо первым забивать. Доус должен был забрасывать. Потом как снежный ком, нервозность.



Много чего не получается, раз мы не забиваем. Они всё подчищают, вратарь хорошо играет. Мы подумаем, постараемся найти ключик к их воротам», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» в серии со счётом 2-0.