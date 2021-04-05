Квартальнов: «Ак Барс» неплохо провёл две игры, но надо забить, тогда ребята почувствуют

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал второй матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:2).



«Почему мало блокировали бросков, в том числе прямой бросок в большинстве никто не заблокировал? Хороший вопрос, надо выходить, блокировать… Это проблема.



Яруллин не вывел шайбу в эпизоде с первым голом? Он хотел её вывести, не получилось, что теперь винить его. Но проблема в том, что мало забиваем.



Соперник сильнее по содержанию игры? Они очень хорошо в зоне обороны играют. Содержание — это две победы, вот всё содержание. Мы две игры неплохо играли, неплохо, но надо забить гол, и тогда ребята почувствуют», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» в серии со счётом 2-0.