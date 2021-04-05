Буше: не знаю насчёт соперника, а у нас есть Корбан Найт – свой специалист по вбрасываниям

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился мнением, что его команда переиграла «Ак Барс» по выигранным вбрасываниям.
«Отличная победа в важном матче, просто прекрасные чувства. Очень приятно, что счёт в серии 2-0, а не 1-1. Переиграли «Ак Барс» по вбрасываниям? Не знаю насчёт Да Косты и Кормье, но у нас есть свой специалист по вбрасываниям – Корбан Найт. Он проделал невероятный объём работы сегодня», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0, а Буше набрал очки за результативность в 17-м матче подряд и догнал по этому показателю рекордсмена Александра Радулова.
После двух матчей финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» со счётом 2-0. Следующая встреча пройдёт 7 апреля в Балашихе и начнётся в 19:00 мск.
- 5 апреля 2021
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