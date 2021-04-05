А. Галимов: «Ак Барсу» нужно искать шансы, какую-то хитринку. Надеюсь, в гостях разберёмся

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился мнением от игры с «Авангардом» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Тяжёлая игра. Надо было побеждать, но чего-то нам не хватает. Надеюсь, в гостях разберёмся. Нужно искать шансы, какую-то хитринку. Да, они хорошо блокируют броски, но нам надо как-то забить, и игра пойдёт, я думаю.
Нас предупреждали, что «Авангард» хорошо играет на вбрасываниях. Это тоже часть их успеха, они больше владеют шайбой, приходится бегать и отбирать её.
Впервые «Ак Барс» проигрывает в плей-офф при Квартальнове? Всё бывает. Надо ехать в Балашиху и там побеждать», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0 и теперь ведёт в серии с тем же счётом. Третья встреча состоится в Балашихе 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.
- 5 апреля 2021
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