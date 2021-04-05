Канарейкин: не понимаю, почему не играет Зарипов. Он бы помог «Ак Барсу» в большинстве

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии плей-офф КХЛ Восточной конференции, в которой «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0.
У «Ак Барса» и «Авангарда» очень упорная серия. Сегодняшняя игра идёт в зачёт Омска: команда очень сильно провела встречу, блокировали много бросков, реализовали большинство — это как раз те моменты, в которых недоработала Казань. Это сказалось на результате. Хочется отметить мастерство защитников «Авангарда».
На старте немногие могли предположить, что серия будет развиваться по такому сценарию. В двух прошедших играх нужно отдать должное Омску. В третьей встрече «Ак Барсу» нужно отдавать все силы и забирать игру, отступать некуда.
По непонятным мне причинам достаточно давно не играет Данис Зарипов. Его мысль и работа в большинстве могли бы добавить положительных моментов. Отсутствие игровой практики — это тоже очень плохо», – сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что по итогам двух матчей «Авангард» ведёт в серии с «Ак Барсом» 2-0.
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