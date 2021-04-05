Гончаров отреагировал на несостоявшийся силовой приём: рубрика перелазим через заборы

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров отреагировал в «Инстаграме» на эпизод со своим участием, где нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов увернулся от силового приёма, а Гончаров улетел на скамейку.

«Долгожданная рубрика: перелазим через заборы с Максимом Гончаровым!» –написал хоккеист в «Инстаграме».

Напомним, что во второй финальной игре плей-офф КХЛ Восточной конференции «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0. Эта встреча стала для Гончарова первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В составе омской команды отличились защитник Кирилл Готовец и нападающий Клим Костин.

После двух игр подопечные Боба Хартли ведут в серии – 2-0. В третьем и четвёртом матче команды сыграют в Балашихе 7 и 9 апреля. Оба матча начнутся в 19:00 мск.