Гончаров отреагировал на несостоявшийся силовой приём: рубрика перелазим через заборы
Защитник «Авангарда» Максим Гончаров отреагировал в «Инстаграме» на эпизод со своим участием, где нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов увернулся от силового приёма, а Гончаров улетел на скамейку.
«Долгожданная рубрика: перелазим через заборы с Максимом Гончаровым!» –написал хоккеист в «Инстаграме».
Напомним, что во второй финальной игре плей-офф КХЛ Восточной конференции «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0. Эта встреча стала для Гончарова первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В составе омской команды отличились защитник Кирилл Готовец и нападающий Клим Костин.
После двух игр подопечные Боба Хартли ведут в серии – 2-0. В третьем и четвёртом матче команды сыграют в Балашихе 7 и 9 апреля. Оба матча начнутся в 19:00 мск.
Тихонов ушёл от силового приёма Гончарова, а тот перелетел через борт на скамейку
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