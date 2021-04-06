Гальченюк: бросается в глаза, что здесь все игроки железно уверены в себе

Американский нападающий «Торонто» Алекс Гальченюк поделился эмоциями от первой шайбы за «Торонто».
«Конечно, для меня это значит очень многое. Всегда важно, когда ты забрасываешь первую шайбу в новой команде. Особенно когда это приводит к победе. Так что в этом я с вами соглашусь. Возможно, это был не лучший наш матч. Но мы не опускали руки и нашли способ взять два очка. Вот это очень радует.
К чему нужно привыкать в новой команде? Мы должны играть в быстрый хоккей в хорошем темпе. Здорово отрабатывать в защите, много атаковать, везде успевать по площадке. Надо этого придерживаться, и такая игра даёт нам результат. Исполнение должно быть на высоте, и нужно прибавлять с каждым матчем. Мы старательно работали в последних матчах, и сегодня отскоки были за нас. Всегда здорово, когда рикошеты бывают в твою пользу. Но понятно, что я должен давать больше этому звену, и я буду прибавлять.
Таварес? На такого игрока ты смотришь не только во время матчей, но и на тренировках. Как он готовит себя к хоккею, что делает, как восстанавливает и поддерживает свой организм. Конечно, Таварес – настоящий лидер, и все ребята в раздевалке к нему очень прислушиваются. Он ведёт игру на льду, и это для меня большой опыт, что мы играем вместе.
Если честно, я даже не помню, о чём говорили в первом перерыве. Но счастливых лиц в тот момент не было. Все понимали, что мы должны играть лучше. Нужно показывать более интенсивный хоккей, чтобы составлять более высокую конкуренцию. В итоге нам это удалось сделать.
Тут у парней отличное настроение. Бросается в глаза, что здесь игроки железно уверены в себе. Мы получаем много удовольствия от матчей вместе. При этом все относимся к хоккею как в серьёзному делу. Так что здесь все на позитиве, и его ещё больше, когда мы одерживаем победы», – цитирует Гальченюка официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне форвард провёл восемь матчей за основную команду «Торонто», забил один гол и отдал три результативные передачи.
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