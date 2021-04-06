Панарин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ. Капризов — второй

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.
На прошлой неделе Панарин принял участие в трёх матчах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, став самым результативным российским игроком недели.
Второй российской звездой минувшей недели стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В четырёх матчах он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Замкнул тройку вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 79 бросков из 82 и одержал две победы, продлив личную победную серию до трёх игр.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 6 апреля 2021
-
02:15
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:40
-
23:07
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
20:53
-
20:41
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
19:46
-
19:19
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:06
-
18:02
-
17:34
-
17:20
-
17:20
-
16:49
-
16:38