Панарин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ. Капризов — второй

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

На прошлой неделе Панарин принял участие в трёх матчах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, став самым результативным российским игроком недели.

Второй российской звездой минувшей недели стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В четырёх матчах он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Замкнул тройку вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 79 бросков из 82 и одержал две победы, продлив личную победную серию до трёх игр.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.