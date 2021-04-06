42 сейва Форсберга и пас Дадонова не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дублем отличился Пьер-Люк Дюбуа и ещё по одной шайбе в свой актив записали Адам Лаури и Кайл Коннор. За «Оттаву» забивали Райан Дзингел, Джош Норрис и Коннор Браун. Российские нападающие Артём Анисимов и Евгений Дадонов отметились результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». У Никиты Зайцева коэффициент полезности составил «+1». Голкипер Антон Форсберг совершил 42 сейва.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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