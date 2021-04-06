«Вегас» разгромил «Сент-Луис», нанеся «Блюз» 7-е поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:1, нанеся сопернику седьмое подряд поражение в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек, Алекс Мартинес (2), Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг.

За «Сент-Луис» единственный гол забил Тайлер Бозак. Российский форвард Владимир Тарасенко за 12.45 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой нападающий Иван Барбашёв за 15.07 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

«Голден Найтс» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 8 апреля, затем «Вегас» 10 и 11 апреля примет «Аризону Койотс», а «Сент-Луис» в эти же даты сыграет дома с «Миннесотой Уайлд».