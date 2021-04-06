Филипп Грубауэр установил рекорд «Колорадо», превзойдя достижение Патрика Руа

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.
Голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр отразил 21 бросок, одержав 24-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ. Эта победа стала для него 11-й в последних 12 матчах. Кроме того, голкипер продлил результативную серию команды. Этот матч стал 13-м кряду, в котором Грубауэр защищал ворота и помог своей команде набрать очки. По данному показателю Грубауэр вышел на первое место в истории клуба, превзойдя достижение Петера Будая и Патрика Руа (по 12 матчей подряд с очками).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.16 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
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