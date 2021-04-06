Проворов стал вторым российским защитником, набравшим 20 очков в этом сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в оверайме со счётом 3:2.
В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм. Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. За «Бостон» забивали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.
Благодаря второй результативной передаче Проворов достиг отметки в 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В активе 24-летнего россиянина стало 29 (6+14) очков в 37 матчах при показателе полезности "+4". Проворов стал вторым российским защитником, набравшим 20 очков в этой регулярке. Первым был защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв — 22 очка в 38 матчах.
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